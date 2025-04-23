Полтавская община подверглась атаке дронов: есть попадания по предприятиям и открытым территориям
Киев • УНН
Ночью Полтаву атаковали беспилотники, взрывы прогремели возле гражданских объектов в промзоне и на открытых участках. Информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели.
Террористы атаковали Полтавскую громаду. Об этом сообщает председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Детали
В ночь на среду Полтава подверглась атаке со стороны беспилотников. Под обстрел попали два района города, в частности Подольский и Шевченковский.
По предварительным данным, взрывы зафиксированы на территориях вблизи гражданских объектов в промышленной зоне и на открытых участках.
По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало, впрочем, официальные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
На месте работают спасатели и аварийные службы, идет сбор точных данных о масштабе последствий удара.
В Полтаве прогремели взрывы: город атаковали вражеские дроны-камикадзе27.03.25, 22:36 • 42361 просмотр