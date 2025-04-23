Полтавская община подверглась атаке дронов: есть попадания по предприятиям и открытым территориям

Террористы атаковали Полтавскую громаду. Об этом сообщает председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Детали

В ночь на среду Полтава подверглась атаке со стороны беспилотников. Под обстрел попали два района города, в частности Подольский и Шевченковский.

По предварительным данным, взрывы зафиксированы на территориях вблизи гражданских объектов в промышленной зоне и на открытых участках.

По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало, впрочем, официальные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На месте работают спасатели и аварийные службы, идет сбор точных данных о масштабе последствий удара.

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