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MIM-104 Patriot

В Полтавской области ПВО сбила значительное количество вражеских беспилотников - ОВА

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Ночью 23 апреля российские дроны атаковали Полтавщину. ПВО сбила значительное количество целей, но есть попадания в гражданскую инфраструктуру и предприятия, информации о пострадавших нет.

В Полтавской области ПВО сбила значительное количество вражеских беспилотников - ОВА

"В Полтавской области силы противовоздушной обороны сбили значительное количество вражеских средств воздушного нападения противника". Об этом сообщает в своем Тelegram-канале и.о. руководителя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут, передает УНН.

Детали

В среду, 23 апреля в 01:28 и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о сбитии большого количества российских беспилотников.

россияне в очередной раз атаковали Полтавщину. Противовоздушной обороной востока Украины осуществляется сбитие значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника. Взрывы, которые слышали полтавчане, это результат сбития беспилотников, подрывы фрагментов сбитых БпЛА на земле в результате падения, а также, к сожалению, попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий

- говорится в заметке 

Чиновник уточнил, что информации о пострадавших на эту минуту не поступало.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте в укрытиях до отбоя! Берегите себя и родных", - призвал Когут.

Напомним

В ночь на среду Полтава подверглась атаке со стороны беспилотников. Под обстрел попали два района города, в частности Подольский и Шевченковский. По предварительным данным, взрывы зафиксированы на территориях вблизи гражданских объектов в промышленной зоне и на открытых участках.

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