ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированный удар беспилотниками по Полтаве. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Целью данной атаки стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры. Под удар попали жилые кварталы, частные предприятия, склады и гаражные кооперативы.

В результате вражеской атаки 3 человека получили травмы. Один из дронов упал в непосредственной близости к многоэтажному дому, повредив фасад и выбив окна в квартирах.

Отдельные объекты загорелись – в нескольких районах города вспыхнули пожары. Спасатели работают на местах попаданий, локализуя огонь и разбирая завалы.

Также на местах присутствуют специалисты ГСЧС, оказывающие психологическую помощь жителям, оказавшимся в эпицентре атаки. Ликвидация последствий обстрела продолжается, власти уточняют масштабы разрушений.

Напомним

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