ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура
Киев • УНН
В ночь на 23 апреля россияне массированно атаковали Полтаву дронами, ранены трое людей. Под ударом оказались жилые кварталы, предприятия и другая гражданская инфраструктура.
В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированный удар беспилотниками по Полтаве. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Целью данной атаки стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры. Под удар попали жилые кварталы, частные предприятия, склады и гаражные кооперативы.
В результате вражеской атаки 3 человека получили травмы. Один из дронов упал в непосредственной близости к многоэтажному дому, повредив фасад и выбив окна в квартирах.
Отдельные объекты загорелись – в нескольких районах города вспыхнули пожары. Спасатели работают на местах попаданий, локализуя огонь и разбирая завалы.
Также на местах присутствуют специалисты ГСЧС, оказывающие психологическую помощь жителям, оказавшимся в эпицентре атаки. Ликвидация последствий обстрела продолжается, власти уточняют масштабы разрушений.
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