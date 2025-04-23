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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

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Financial Times

MIM-104 Patriot

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

В ночь на 23 апреля россияне массированно атаковали Полтаву дронами, ранены трое людей. Под ударом оказались жилые кварталы, предприятия и другая гражданская инфраструктура.

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированный удар беспилотниками по Полтаве. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Целью данной атаки стали исключительно объекты гражданской инфраструктуры. Под удар попали жилые кварталы, частные предприятия, склады и гаражные кооперативы. 

В результате вражеской атаки 3 человека получили травмы. Один из дронов упал в непосредственной близости к многоэтажному дому, повредив фасад и выбив окна в квартирах. 

Отдельные объекты загорелись – в нескольких районах города вспыхнули пожары. Спасатели работают на местах попаданий, локализуя огонь и разбирая завалы. 

Также на местах присутствуют специалисты ГСЧС, оказывающие психологическую помощь жителям, оказавшимся в эпицентре атаки. Ликвидация последствий обстрела продолжается, власти уточняют масштабы разрушений.

Напомним

В Полтавской области силы противовоздушной обороны сбили значительное количество вражеских БПЛА.

В Полтавской области ПВО сбила значительное количество вражеских беспилотников - ОВА23.04.25, 02:08 • 1088 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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