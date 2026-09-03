Враг продолжает атаковать столицу: число раненых возросло до 6, после попадания в 9-этажный дом вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева число пострадавших возросло до шести, четверых госпитализировали. В Голосеевском районе загорелся 9-этажный дом.
В результате атак рф на столицу в Дарницком районе число пострадавших возросло до шести, а в Голосеевском районе произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Уже шестеро пострадавших в столице. Четверых раненых медики госпитализировали
По данным столичной полиции, в Дарницком районе обломками вражеских БпЛА повреждены два автомобиля, которые двигались по дороге. В результате обстрела пострадали 40-летний водитель и его пассажирка, 35-летняя женщина.
Кроме того, ранения получила 12-летняя девочка, 23-летний мужчина, а также двое полицейских, которые находились на службе. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Добавим
Позже мэр сообщил, что в Голосеевском районе в результате попадания в 9-этажный жилой дом возник пожар на уровне с четвертого по девятый этаж.
В настоящее время известно, что из дома эвакуировали 15 человек.
Экстренные службы направляются на место.
Днепр, Киев и область: восьмой день дроновой атаки рф оставил более полутора десятка пострадавших03.09.26, 17:41 • 2026 просмотров