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Россия девятый день атакует Киев и область: есть новые повреждения складов

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Российские дроны повредили 34 объекта в Киевской области и склады под Киевом. В столице пострадали 14 человек, среди них 12-летняя девочка.

Россия девятый день атакует Киев и область: есть новые повреждения складов
Фото: t.me/medvidolexandr

Атака России на столичный регион Украины продолжается уже 9-й день. Под Киевом в ночь на 4 сентября и утром зафиксировали попадания по складам в Софиевской Борщаговке в Бучанском районе, а также в Броварском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Киевская область

"Враг не останавливается. Сегодня утром Киевщина снова была под атакой. В Броварском районе повреждены складские помещения. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", — сообщили в Киевской ОВА 4 сентября.

"В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала", — указал также мэр Броваров Игорь Сапожко.  

"Этой ночью зафиксировано попадание по складским помещениям в Софиевской Борщаговке. Враг продолжает атаковать и уничтожать гражданскую инфраструктуру. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий", — сообщил также и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

В течение всего 3 сентября враг не прекращал атаковать Киевщину ударными дронами. В результате вражеских атак в четырех районах области повреждены 34 объекта, добавили в ОВА и перечислили:

  • 13 частных домов;
    • 14 транспортных средств;
      • 5 складских помещений;
        • предприятие;
          • культовое сооружение.

            Последствия зафиксировали в 4 районах Киевщины:

            • больше всего повреждений — в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей;
              • в Бучанском районе повреждены два складских помещения и частный дом;
                • в Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение;
                  • в Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля.

                    В Киевской области горит склад с лекарственными средствами после российской атаки - Корецкий03.09.26, 12:31 • 12769 просмотров

                    Россия нанесла удар, в том числе, по фармацевтическому складу в Киевской области.

                    "Сегодня склад Teva в Украине дважды подвергся ударам в результате российской атаки. Самое важное — все наши коллеги в безопасности, никто не пострадал", — сообщили в фармацевтической компании Teva Ukraine 3 сентября.

                    В то же время в компании "Биокон" опровергли информацию о том, что пострадали их объекты.

                    В ГСЧС Украины показали, как пожарные ликвидировали пожар на складах, возникший в результате атаки российских БПЛА в Бориспольском районе.

                    Киев

                    Враг продолжает наносить удары и по Киеву. За минувшие сутки, 3 сентября, по данным КГВА, обломки упали в 4 районах столицы:

                    • Голосеевском;
                      • Дарницком;
                        • Святошинском;
                          • Соломенском.

                            "В результате падения обломков на проезжую часть и на открытую территорию повреждены автомобили, пострадали люди. Повреждения получил и жилой дом. Общее количество пострадавших составляет 14 человек, среди них — 12-летняя девочка", — отметили в КГВА.

                            В ГСЧС Украины показали последствия в Голосеевском районе, где российские военные нанесли удар БПЛА по 9-этажному жилому дому. Попадание произошло на уровне 8–9 этажей с последующим возгоранием.

                            В Голосеевском районе работает штаб по оказанию помощи жителям, пострадавшим в результате вражеской атаки, сообщили в КГГА.

                            Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который отслеживает воздушные тревоги в столице, за период с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября в Киеве было 5 воздушных тревог — суммарно 10 ч 10 мин, это 42,4% суток. 

                            "На графике я визуализировал для вас, что количество тревог уменьшилось. Но продолжительность почти такая же", — сообщил Железняк в социальных сетях.

                            И 4 сентября Россия продолжает запускать реактивные дроны по столице и региону, о чем свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ.

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                            Юлия Шрамко

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