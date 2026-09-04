Россия девятый день атакует Киев и область: есть новые повреждения складов

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Атака России на столичный регион Украины продолжается уже 9-й день. Под Киевом в ночь на 4 сентября и утром зафиксировали попадания по складам в Софиевской Борщаговке в Бучанском районе, а также в Броварском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Киевская область

"Враг не останавливается. Сегодня утром Киевщина снова была под атакой. В Броварском районе повреждены складские помещения. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", — сообщили в Киевской ОВА 4 сентября.

"В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала", — указал также мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Этой ночью зафиксировано попадание по складским помещениям в Софиевской Борщаговке. Враг продолжает атаковать и уничтожать гражданскую инфраструктуру. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий", — сообщил также и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

В течение всего 3 сентября враг не прекращал атаковать Киевщину ударными дронами. В результате вражеских атак в четырех районах области повреждены 34 объекта, добавили в ОВА и перечислили:

13 частных домов;

14 транспортных средств;

5 складских помещений;

предприятие;

культовое сооружение.

Последствия зафиксировали в 4 районах Киевщины:

больше всего повреждений — в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей;

в Бучанском районе повреждены два складских помещения и частный дом;

в Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение;

в Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля.

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Россия нанесла удар, в том числе, по фармацевтическому складу в Киевской области.

"Сегодня склад Teva в Украине дважды подвергся ударам в результате российской атаки. Самое важное — все наши коллеги в безопасности, никто не пострадал", — сообщили в фармацевтической компании Teva Ukraine 3 сентября.

В то же время в компании "Биокон" опровергли информацию о том, что пострадали их объекты.

В ГСЧС Украины показали, как пожарные ликвидировали пожар на складах, возникший в результате атаки российских БПЛА в Бориспольском районе.

Киев

Враг продолжает наносить удары и по Киеву. За минувшие сутки, 3 сентября, по данным КГВА, обломки упали в 4 районах столицы:

Голосеевском;

Дарницком;

Святошинском;

Соломенском.

"В результате падения обломков на проезжую часть и на открытую территорию повреждены автомобили, пострадали люди. Повреждения получил и жилой дом. Общее количество пострадавших составляет 14 человек, среди них — 12-летняя девочка", — отметили в КГВА.

В ГСЧС Украины показали последствия в Голосеевском районе, где российские военные нанесли удар БПЛА по 9-этажному жилому дому. Попадание произошло на уровне 8–9 этажей с последующим возгоранием.

В Голосеевском районе работает штаб по оказанию помощи жителям, пострадавшим в результате вражеской атаки, сообщили в КГГА.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который отслеживает воздушные тревоги в столице, за период с 08:00 3 сентября до 08:00 4 сентября в Киеве было 5 воздушных тревог — суммарно 10 ч 10 мин, это 42,4% суток.

"На графике я визуализировал для вас, что количество тревог уменьшилось. Но продолжительность почти такая же", — сообщил Железняк в социальных сетях.

И 4 сентября Россия продолжает запускать реактивные дроны по столице и региону, о чем свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ.

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