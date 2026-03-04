$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 марта, 18:22 • 26161 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 53275 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 44189 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 50261 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 50167 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 29369 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 26166 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24995 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35131 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 129382 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Три человека пострадали от ночной атаки дроном РФ на Харьковщине

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В результате атаки российского беспилотника типа "Герань-2" на село Ольшаны Харьковского района пострадали три человека. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Три человека пострадали от ночной атаки дроном РФ на Харьковщине

Три человека пострадали в результате атаки РФ дроном на Ольшаны в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 марта около 01:50 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по селу Ольшаны Харьковского района.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж.

Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БПЛА Киевский район, и 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них – ребенок. В том числе в Харькове - 60-летняя женщина и 70-летний мужчина; в Чугуеве - 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка. В результате взрыва неизвестного предмета в Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.

Юлия Шрамко

