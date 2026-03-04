Три человека пострадали от ночной атаки дроном РФ на Харьковщине

Три человека пострадали в результате атаки РФ дроном на Ольшаны в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 марта около 01:50 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по селу Ольшаны Харьковского района.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж.

Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БПЛА Киевский район, и 12 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них – ребенок. В том числе в Харькове - 60-летняя женщина и 70-летний мужчина; в Чугуеве - 44-летний и 47-летний мужчины, женщины 32, 64, 66 лет и 7-летняя девочка. В результате взрыва неизвестного предмета в Харькове погиб 45-летний мужчина, пострадала 45-летняя женщина.