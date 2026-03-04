$43.450.22
3 березня, 18:22 • 26385 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 53760 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 44607 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 50682 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 50514 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 29510 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 26271 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25028 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35152 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 129753 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Троє людей постраждали від нічної атаки дроном рф на Харківщині

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Внаслідок атаки російського безпілотника типу "Герань-2" на село Вільшани Харківського району постраждали троє людей. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Троє людей постраждали від нічної атаки дроном рф на Харківщині

Троє людей постраждали внаслідок атаки рф дроном на Вільшани у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 4 березня близько 01:50 російський безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по селу Вільшани Харківського району.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж.

Гострої реакції на стрес зазнали 90-річний чоловік, а також дві жінки віком 62 та 48 років.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Київський район, і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина. У тому числі у Харкові - 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у Чугуєві - 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка. Внаслідок вибуху невідомого предмета в Харкові загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Шахед-136
Чугуїв
Харків