Троє людей постраждали від нічної атаки дроном рф на Харківщині
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника типу "Герань-2" на село Вільшани Харківського району постраждали троє людей. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
Троє людей постраждали внаслідок атаки рф дроном на Вільшани у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 4 березня близько 01:50 російський безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по селу Вільшани Харківського району.
Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж.
Гострої реакції на стрес зазнали 90-річний чоловік, а також дві жінки віком 62 та 48 років.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Київський район, і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина. У тому числі у Харкові - 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у Чугуєві - 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка. Внаслідок вибуху невідомого предмета в Харкові загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.