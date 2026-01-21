россияне атаковали Чугуев дроном: трое пострадавших

Три человека пострадали в результате вражеской атаки дроном на Чугуев в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, 20 января около 22:00 вражеский ударный беспилотник попал по территории частного жилого сектора Чугуева. По предварительным данным, вооруженные силы РФ применили БПЛА типа "Герань-2".

Повреждены дома и хозяйственные постройки.

"Женщина и двое мужчин получили острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов за сутки в области 5 человек пострадали.