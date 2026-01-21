росіяни атакували Чугуїв дроном: троє постраждалих

Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки дроном на Чугуїв у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 20 січня близько 22:00 ворожий ударний безпілотник влучив по території приватного житлового сектору Чугуєва. За попередніми даними, збройні сили рф застосували БпЛА типу "Герань-2".

Пошкоджено будинки та господарські споруди.

"Жінка та двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. ️Внаслідок обстрілів за добу в області 5 людей постраждали.