росіяни атакували Чугуїв дроном: троє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого дрона типу "Герань-2" на Чугуїв постраждали троє людей. Пошкоджено будинки та господарські споруди, у постраждалих гостра реакція на стрес.
Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки дроном на Чугуїв у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 20 січня близько 22:00 ворожий ударний безпілотник влучив по території приватного житлового сектору Чугуєва. За попередніми даними, збройні сили рф застосували БпЛА типу "Герань-2".
Пошкоджено будинки та господарські споруди.
"Жінка та двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. ️Внаслідок обстрілів за добу в області 5 людей постраждали.