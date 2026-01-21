$43.180.08
20 січня, 20:12 • 18061 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 37662 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 33170 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 53073 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 34978 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 48745 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26004 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29448 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27012 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27576 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни атакували Чугуїв дроном: троє постраждалих

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Внаслідок атаки ворожого дрона типу "Герань-2" на Чугуїв постраждали троє людей. Пошкоджено будинки та господарські споруди, у постраждалих гостра реакція на стрес.

росіяни атакували Чугуїв дроном: троє постраждалих

Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки дроном на Чугуїв у Харківській області, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 20 січня близько 22:00 ворожий ударний безпілотник влучив по території приватного житлового сектору Чугуєва. За попередніми даними, збройні сили рф застосували БпЛА типу "Герань-2".

Пошкоджено будинки та господарські споруди.

"Жінка та двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. ️Внаслідок обстрілів за добу в області 5 людей постраждали.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Шахед-136
Чугуїв