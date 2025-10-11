Два легковых автомобиля столкнулись на Харьковщине: травмированы семь человек
На Харьковщине произошло ДТП с участием Hyundai Getz и ВАЗ 21099, в результате которого травмированы семь человек в возрасте от 11 до 69 лет. Водитель Hyundai не предоставила преимущество ВАЗу, который двигался в направлении Чугуева.
Сегодня около 15:00 на перекрестке автодорог Новопокровка – Каменная Яруга и Киев–Харьков–Должанский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей — Hyundai Getz и ВАЗ 21099.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz, выезжая на трассу, не убедилась в безопасности движения и не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ 21099, который двигался в направлении города Чугуев.
В результате аварии травмированы семь человек — двое водителей и пятеро пассажиров в возрасте от 11 до 69 лет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
На месте происшествия работали сотрудники Чугуевского районного управления полиции и медики.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывает водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
