Два легковых автомобиля столкнулись на Харьковщине: травмированы семь человек

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 11978 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 20316 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 17062 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 22737 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 16677 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 23475 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31996 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42424 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 58518 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34910 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.7м/с
77%
750мм
Популярные новости
В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура11 октября, 09:32 • 7070 просмотра
Выплата 50 тысяч грн ежемесячно военным после плена: Зеленский подписал законопроект11 октября, 09:46 • 3952 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно11 октября, 10:08 • 10859 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП11 октября, 12:22 • 14892 просмотра
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони15:37 • 5622 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 11974 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 20308 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 24506 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 58514 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 44611 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 31145 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 33351 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 35772 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 101708 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 44859 просмотра
Актуальное
Бильд
Ручная граната
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136

Два легковых автомобиля столкнулись на Харьковщине: травмированы семь человек

Киев • УНН

 • 352 просмотра

На Харьковщине произошло ДТП с участием Hyundai Getz и ВАЗ 21099, в результате которого травмированы семь человек в возрасте от 11 до 69 лет. Водитель Hyundai не предоставила преимущество ВАЗу, который двигался в направлении Чугуева.

Два легковых автомобиля столкнулись на Харьковщине: травмированы семь человек

В Харьковской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, травмированы семь человек — двое водителей и пять пассажиров в возрасте от 11 до 69 лет, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Сегодня около 15:00 на перекрестке автодорог Новопокровка – Каменная Яруга и Киев–Харьков–Должанский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей — Hyundai Getz и ВАЗ 21099.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz, выезжая на трассу, не убедилась в безопасности движения и не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ 21099, который двигался в направлении города Чугуев.

В результате аварии травмированы семь человек — двое водителей и пятеро пассажиров в возрасте от 11 до 69 лет. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники Чугуевского районного управления полиции и медики.

Добавим

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и призывает водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек11.10.25, 15:45 • 2544 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Харьковская область
Чухуев