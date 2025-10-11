Два легковики зіштовхнулись на Харківщині: травмовано сім людей
Київ • УНН
На Харківщині сталася ДТП за участю Hyundai Getz та ВАЗ 21099, внаслідок якої травмовано сім осіб віком від 11 до 69 років. Водійка Hyundai не надала перевагу ВАЗу, що рухався у напрямку Чугуєва.
У Харківській області сталась ДТП за участі двох легковиків, травмовано сім людей — двоє водіїв та п’ять пасажирів віком від 11 до 69 років, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
Сьогодні близько 15:00 на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів — Hyundai Getz та ВАЗ 21099.
За попередніми даними, водійка автомобіля Hyundai Getz, виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не надала перевагу автомобілю ВАЗ 21099, який рухався у напрямку міста Чугуїв.
Унаслідок аварії травмовано сімох осіб — двох водіїв та п’ятьох пасажирів віком від 11 до 69 років. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.
На місці події працювали працівники Чугуївського районного управління поліції та медики.
Додамо
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.
Поліція продовжує встановлювати всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та закликає водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей11.10.25, 15:45 • 2670 переглядiв