В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей
Київ • УНН
В Одесі на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська сталася ДТП за участі мікроавтобуса та легковика. Водій мікроавтобуса проїхав на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого постраждало восьмеро людей.
В Одесі на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська сталась ДТП за участі мікроавтобуса, в якій постраждало восьмеро громадян, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 64-річний водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "Volkswagen Passat" під керуванням 42-річного чоловіка.
Тілесні ушкодження отримали водій автівки "Mercedes Sprinter" та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі вони доставлені до лікарні з різними травмами.
Додамо
Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події.
Водіїв перевірять на стан сп’яніння.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
