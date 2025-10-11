В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей

$41.510.00
48.210.00
ukenru
12:56 • 170 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:22 • 1714 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП
12:10 • 3470 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 15717 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 27669 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 40634 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 50867 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34229 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28576 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 38038 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
89%
749мм
Популярнi новини
Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом11 жовтня, 03:03 • 6566 перегляди
Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters11 жовтня, 04:21 • 9072 перегляди
Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу11 жовтня, 04:42 • 5096 перегляди
Трамп залишається у “винятковому стані здоров’я” - ЗМІ 11 жовтня, 06:35 • 4094 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 08:00 • 10939 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 08:00 • 10958 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 50867 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 38038 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 44011 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 47099 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Ребров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 26741 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 29032 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 31652 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 97605 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 41067 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей

Київ • УНН

 • 360 перегляди

В Одесі на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська сталася ДТП за участі мікроавтобуса та легковика. Водій мікроавтобуса проїхав на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого постраждало восьмеро людей.

В центрі Одеси сталась ДТП за участі мікроавтобуса, постраждали 8 людей

В Одесі на розі вулиць Велика Арнаутська та Рішельєвська сталась ДТП за участі мікроавтобуса, в якій постраждало восьмеро громадян, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 64-річний водій мікроавтобуса  "Mercedes Sprinter" здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "Volkswagen Passat" під керуванням 42-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження отримали водій автівки "Mercedes Sprinter" та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі вони доставлені до лікарні з різними травмами.

На Київщині моторошна ДТП за участю маршрутки: одна людина загинула, ще одну затисло в пошкодженій машині29.09.25, 13:14 • 2328 переглядiв

Додамо

Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події.

Водіїв перевірять на стан сп’яніння.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Сім людей постраждали в ДТП за участю автобуса на Кіровоградщині10.10.25, 16:28 • 2240 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Одеса