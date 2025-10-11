В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек

$41.510.00
12:22
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП
12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом11 октября, 03:03 • 6398 просмотра
Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters11 октября, 04:21 • 8898 просмотра
Более 1000 солдат и 18 крылатых ракет: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки11 октября, 04:42 • 4930 просмотра
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 3934 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 10806 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть08:00 • 10864 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 50789 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 37989 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 43969 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 47058 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожье
Донецкая область
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 26707 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 29000 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 31622 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 97574 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 41040 просмотра
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Одессе на углу улиц Большая Арнаутская и Ришельевская произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Водитель микроавтобуса проехал на красный сигнал светофора, в результате чего пострадали восемь человек.

В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек

В Одессе на углу улиц Большая Арнаутская и Ришельевская произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали восемь граждан, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" совершил проезд перекрестка на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen Passat" под управлением 42-летнего мужчины.

Телесные повреждения получили водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все они доставлены в больницу с различными травмами.

В Киевской области жуткое ДТП с участием маршрутки: один человек погиб, еще одного зажало в поврежденной машине29.09.25, 13:14 • 2328 просмотров

Добавим

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия.

Водителей проверят на состояние опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

Полицейские в очередной раз призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Кировоградской области10.10.25, 16:28 • 2238 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесса