В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом

Сенат США проголосовал за отмену санкций против Сирии: Дамаск назвал это историческим моментом 11 октября, 03:03 • 6398 просмотра

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters

Стармер, Макрон и Мерц договорились об использовании замороженных российских активов - Reuters 11 октября, 04:21 • 8898 просмотра