В центре Одессы произошло ДТП с участием микроавтобуса, пострадали 8 человек
Киев • УНН
В Одессе на углу улиц Большая Арнаутская и Ришельевская произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Водитель микроавтобуса проехал на красный сигнал светофора, в результате чего пострадали восемь человек.
Детали
Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" совершил проезд перекрестка на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen Passat" под управлением 42-летнего мужчины.
Телесные повреждения получили водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" и семеро его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все они доставлены в больницу с различными травмами.
Добавим
Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия.
Водителей проверят на состояние опьянения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Полицейские в очередной раз призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
