Дроны рф атаковали Чугуев, почти все микрорайоны города обесточены
Киев • УНН
В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы, обесточены почти все микрорайоны. Городской голова Галина Минаева сообщила о более чем 10 ударах вражеских беспилотников.
На фоне встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом российские оккупанты не прекращают атаковать Украину. В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы, обесточены почти все микрорайоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Галину Минаеву.
Подробности
Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников - враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны
Она отметила, что энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на Харьковщине прогремели взрывы 17 октября. В Воздушных силах сообщили о пусках КАБ на Харьковщину.