Понад 10 вибухів пролунало на Харківщині на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Чугуївській громаді на Харківщині зафіксовано понад 10 вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про пуски КАБ.
У Чугуївській громаді, що на Харківщині, лунають вибухи, передає УНН із посиланням на міцеві ЗМІ.
Деталі
У Харкові та області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про пуски КАБ на Харківщину.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у громаді пролунало вже понад 10 вибухів.
Наразі обласна влада не коментувала інформацію про вибухи.
