Армія рф атакувала Харків бойовим дроном: попередньо - ударили по багатоповерхівці
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо, ціллю стала багатоповерхівка.
Зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо - по багатоповерхівці. Уточнюємо
