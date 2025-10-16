Армія рф атакувала Харків бойовим дроном: попередньо - ударили по багатоповерхівці

Ворог завдав удару по Харкову, попередньо - по багатоповерхівці. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по Київському району. Попередньо - по багатоповерхівці. Уточнюємо - повідомив Терехов.

Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала