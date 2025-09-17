Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала

$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом
17 вересня, 03:14
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції
17 вересня, 03:37
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп
17 вересня, 04:55
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБО
06:46
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
08:16
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 97276 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 93649 перегляди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Financial Times
Шахед-136
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала

Київ • УНН

 98 перегляди

Внаслідок обстрілу з РСЗВ у селищі Слатине загинув 73-річний чоловік, який перебував у гаражі. 70-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці.

Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала

У Харківській області внаслідок удару російських військ по Харківському району відомо про одного загиблого та одну постраждалу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ в селищі Слатине загинув чоловік. 73-річний місцевий житель перебував у гаражі на власному подвір'ї, коли армія рф завдала удару по селищу

- поідомив Синєгубов.

Згодом він додав: "Відомо про одну постраждалу через ворожий обстріл у селищі Слатине". "70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці", - зазначив голова ОВА.

Синєгубов наголосив: в області зберігається небезпека російських обстрілів. "Не залишайте укриттів", - вказав він.

Війська рф атакували Харківський район: сталася пожежа17.09.25, 13:13 • 986 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область