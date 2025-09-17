Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала

У Харківській області внаслідок удару російських військ по Харківському району відомо про одного загиблого та одну постраждалу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ в селищі Слатине загинув чоловік. 73-річний місцевий житель перебував у гаражі на власному подвір'ї, коли армія рф завдала удару по селищу