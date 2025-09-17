Удар рф по Харківському району: чоловік загинув у власному гаражі, є постраждала
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу з РСЗВ у селищі Слатине загинув 73-річний чоловік, який перебував у гаражі. 70-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, їй надали допомогу на місці.
У Харківській області внаслідок удару російських військ по Харківському району відомо про одного загиблого та одну постраждалу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ в селищі Слатине загинув чоловік. 73-річний місцевий житель перебував у гаражі на власному подвір'ї, коли армія рф завдала удару по селищу
Згодом він додав: "Відомо про одну постраждалу через ворожий обстріл у селищі Слатине". "70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці", - зазначив голова ОВА.
Синєгубов наголосив: в області зберігається небезпека російських обстрілів. "Не залишайте укриттів", - вказав він.
