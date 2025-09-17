Удар рф по Харьковскому району: мужчина погиб в собственном гараже, есть пострадавшая

В Харьковской области в результате удара российских войск по Харьковскому району известно об одном погибшем и одной пострадавшей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеского обстрела из РСЗО в поселке Слатино погиб мужчина. 73-летний местный житель находился в гараже на собственном дворе, когда армия рф нанесла удар по поселку