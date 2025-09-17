Удар рф по Харьковскому району: мужчина погиб в собственном гараже, есть пострадавшая
Киев • УНН
В результате обстрела из РСЗО в поселке Слатино погиб 73-летний мужчина, находившийся в гараже. 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, ей оказали помощь на месте.
В Харьковской области в результате удара российских войск по Харьковскому району известно об одном погибшем и одной пострадавшей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
В результате вражеского обстрела из РСЗО в поселке Слатино погиб мужчина. 73-летний местный житель находился в гараже на собственном дворе, когда армия рф нанесла удар по поселку
Впоследствии он добавил: "Известно об одной пострадавшей из-за вражеского обстрела в поселке Слатино". "70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Медики оказали ей помощь на месте", - отметил глава ОВА.
Синегубов подчеркнул: в области сохраняется опасность российских обстрелов. "Не покидайте укрытий", - указал он.
