09:20 • 11741 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 17969 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 20818 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 71584 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 94697 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 48588 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59971 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 91872 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30955 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62588 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Войска рф атаковали Харьковский район: произошел пожар

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Российские войска атаковали Дергачевскую громаду на Харьковщине, вызвав пожар в поселке Слатино. За сутки в результате обстрелов пострадали 6 человек в Харькове и Купянске.

Войска рф атаковали Харьковский район: произошел пожар

В Харьковской области российские войска атаковали громаду в Харьковском районе, произошел пожар, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по Дергачевской громаде. Тип оружия устанавливается. В результате удара в поселке Слатино вспыхнул пожар в районе жилой застройки. На эту минуту информация о пострадавших не поступала

- написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщал о слышимом в Харькове звуке взрыва.

"По предварительной информации, взрыв, который был слышен в Харькове, прозвучал за пределами города", - написал Терехов в Telegram.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В частности, враг атаковал БПЛА Слободской район Харькова.

"В результате обстрелов пострадали 6 человек. В городе Харьков пострадали 89-летний мужчина и женщины 51, 52, 54 лет; в городе Купянск пострадали 63-летний и 82-летний мужчины", - сообщил Синегубов данные за сутки.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Игорь Терехов
Купянск
Харьков