Войска рф атаковали Харьковский район: произошел пожар
Киев • УНН
Российские войска атаковали Дергачевскую громаду на Харьковщине, вызвав пожар в поселке Слатино. За сутки в результате обстрелов пострадали 6 человек в Харькове и Купянске.
В Харьковской области российские войска атаковали громаду в Харьковском районе, произошел пожар, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар по Дергачевской громаде. Тип оружия устанавливается. В результате удара в поселке Слатино вспыхнул пожар в районе жилой застройки. На эту минуту информация о пострадавших не поступала
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщал о слышимом в Харькове звуке взрыва.
"По предварительной информации, взрыв, который был слышен в Харькове, прозвучал за пределами города", - написал Терехов в Telegram.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В частности, враг атаковал БПЛА Слободской район Харькова.
"В результате обстрелов пострадали 6 человек. В городе Харьков пострадали 89-летний мужчина и женщины 51, 52, 54 лет; в городе Купянск пострадали 63-летний и 82-летний мужчины", - сообщил Синегубов данные за сутки.