Війська рф атакували Харківський район: сталася пожежа
Київ • УНН
Російські війська атакували Дергачівську громаду на Харківщині, спричинивши пожежу у селищі Слатине. За добу внаслідок обстрілів постраждали 6 людей у Харкові та Куп'янську.
У Харківській області російські війська атакували громаду у Харківському районі, сталася пожежа, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав удару по Дергачівській громаді. Тип зброї встановлюється. Внаслідок удару в селищі Слатине спалахнула пожежа в районі житлової забудови. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила
Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв про чутний у Харкові звук вибуху.
"За попередньою інформацією, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", - написав Терехов у Telegram.
Доповнення
За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.
"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У місті Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років; у місті Куп'янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки", - повідомив Синєгубов дані за добу.