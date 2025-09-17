$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Війська рф атакували Харківський район: сталася пожежа

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Російські війська атакували Дергачівську громаду на Харківщині, спричинивши пожежу у селищі Слатине. За добу внаслідок обстрілів постраждали 6 людей у Харкові та Куп'янську.

Війська рф атакували Харківський район: сталася пожежа

У Харківській області російські війська атакували громаду у Харківському районі, сталася пожежа, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по Дергачівській громаді. Тип зброї встановлюється. Внаслідок удару в селищі Слатине спалахнула пожежа в районі житлової забудови. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила

- написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв про чутний у Харкові звук вибуху.

"За попередньою інформацією, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", - написав Терехов у Telegram.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

"Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей. У місті Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років; у місті Куп'янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки", - повідомив Синєгубов дані за добу.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Ігор Терехов
Куп'янськ
Харків