Армия рф атаковала Харьков боевым дроном: предварительно - ударили по многоэтажке
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе вражеским боевым дроном по Киевскому району. Предварительно, целью стала многоэтажка.
Зафиксирован удар вражеским боевым дроном по Киевскому району. Предварительно - по многоэтажке. Уточняем
