Более 10 взрывов прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Чугуевской общине Харьковской области зафиксировано более 10 взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, Воздушные силы сообщили о пусках КАБ.
В Чугуевской громаде Харьковской области раздаются взрывы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
В Харькове и области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о пусках КАБ на Харьковщину.
Как сообщают местные СМИ, в общине прозвучало уже более 10 взрывов.
Пока областные власти не комментировали информацию о взрывах.
