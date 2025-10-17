Дрони рф атакували Чугуїв, майже всі мікрорайони міста знеструмлені
В Чугуєві Харківської області пролунали вибухи, знеструмлено майже всі мікрорайони. Міська голова Галина Мінаєва повідомила про понад 10 ударів ворожих безпілотників.
На тлі зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом російські окупанти не припиняють атакувати Україну. У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи, знеструмлено майже всі мікрорайони. Про це повідомляє УНН з посиланням на міську голову Галіну Мінаєву.
Деталі
Тільки що ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників - ворог наніс більш ніж 10 ударів. Знеструмлено майже всі мікрорайони
Вона зазначила, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.
