Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 16582 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 32008 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 27384 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 26441 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52185 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 27316 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 63424 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42563 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39403 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52198 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7м/с
81%
755мм
Популярные новости
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState23 сентября, 21:12 • 9282 просмотра
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 11527 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН01:25 • 10340 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 10823 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 5456 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 4362 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 5934 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 52165 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 39000 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 55524 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 21726 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 82641 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 43522 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 58351 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 110042 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
МиГ-31
SpaceX Starship

Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В ночь на 24 сентября Харьков атаковали 18 российских дронов-камикадзе, повредив объект энергетической инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Несмотря на масштабную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет, а аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и других услуг.

Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр

В ночь на 24 сентября Харьков в очередной раз стал мишенью российских беспилотников. Город атаковали 18 дронов-камикадзе, основной удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям со светом. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела получили разрушения жилые дома, магазины и несколько автомобилей. Несмотря на масштабную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет.

Аварийные бригады "Харьковоблэнерго" и городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. По словам мэра, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В целом нам удалось удержать ситуацию с подачей воды в дома харьковчан, но кое-где, точечно, из-за нехватки тока, может отсутствовать горячая вода – над решением таких проблем уже работают специалисты "ХТМ" 

– заявил Терехов.

Из-за повреждения энергетического объекта возникли трудности и в работе общественного транспорта. В Холодногорском и Шевченковском районах частично остановились трамваи и троллейбусы, однако на маршруты оперативно вышли компенсационные автобусы.

Терехов поблагодарил спасателей, энергетиков, коммунальщиков и медиков за работу во время атаки и подчеркнул: несмотря на попытки врага сломить город ударами, Харьков выстоит.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что за минувшие сутки в результате обстрелов в области пострадали 4 человека. Кроме того, в Харьковском районе в поселке Прудянка зафиксированы разрушения 10 частных домов и хозяйственных построек, а в Русской Лозовой – повреждено еще одно здание хозяйственного назначения.

В Купянском районе больше всего досталось городу Купянску, где получил повреждения многоквартирный дом. Также обстрелы коснулись села Осиново, где повреждено частное жилье, и Староверовки, где разрушениям подверглись несколько частных домов, хозяйственные постройки, гараж и электросети.

В Изюмском районе в поселке Боровая повреждена многоэтажка, а в селе Яковенково произошел масштабный пожар сухой травы.

В Чугуевском районе атаки разрушили четыре частных дома, хозяйственную постройку и повредили электросети в самом Чугуеве. Кроме того, там выведены из строя три автомобиля. В селе Бугаевка разрушен еще один жилой дом.

Несмотря на сложную ситуацию, в Лозовой продолжает работать транзитный эвакуационный пункт. За минувшие сутки там приняли 204 человека, еще 67 человек остаются на месте.

Напомним

В результате обстрелов россиян в ночь на 24 сентября ударными БпЛА в Харьковской области произошли многочисленные пожары и есть пострадавшие. 

Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Синегубов
Изюм
Игорь Терехов
Чухуев
Купянск
Харьков