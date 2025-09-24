Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр

В ночь на 24 сентября Харьков в очередной раз стал мишенью российских беспилотников. Город атаковали 18 дронов-камикадзе, основной удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям со светом. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела получили разрушения жилые дома, магазины и несколько автомобилей. Несмотря на масштабную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет.

Аварийные бригады "Харьковоблэнерго" и городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. По словам мэра, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В целом нам удалось удержать ситуацию с подачей воды в дома харьковчан, но кое-где, точечно, из-за нехватки тока, может отсутствовать горячая вода – над решением таких проблем уже работают специалисты "ХТМ" – заявил Терехов.

Из-за повреждения энергетического объекта возникли трудности и в работе общественного транспорта. В Холодногорском и Шевченковском районах частично остановились трамваи и троллейбусы, однако на маршруты оперативно вышли компенсационные автобусы.

Терехов поблагодарил спасателей, энергетиков, коммунальщиков и медиков за работу во время атаки и подчеркнул: несмотря на попытки врага сломить город ударами, Харьков выстоит.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что за минувшие сутки в результате обстрелов в области пострадали 4 человека. Кроме того, в Харьковском районе в поселке Прудянка зафиксированы разрушения 10 частных домов и хозяйственных построек, а в Русской Лозовой – повреждено еще одно здание хозяйственного назначения.

В Купянском районе больше всего досталось городу Купянску, где получил повреждения многоквартирный дом. Также обстрелы коснулись села Осиново, где повреждено частное жилье, и Староверовки, где разрушениям подверглись несколько частных домов, хозяйственные постройки, гараж и электросети.

В Изюмском районе в поселке Боровая повреждена многоэтажка, а в селе Яковенково произошел масштабный пожар сухой травы.

В Чугуевском районе атаки разрушили четыре частных дома, хозяйственную постройку и повредили электросети в самом Чугуеве. Кроме того, там выведены из строя три автомобиля. В селе Бугаевка разрушен еще один жилой дом.

Несмотря на сложную ситуацию, в Лозовой продолжает работать транзитный эвакуационный пункт. За минувшие сутки там приняли 204 человека, еще 67 человек остаются на месте.

Напомним

В результате обстрелов россиян в ночь на 24 сентября ударными БпЛА в Харьковской области произошли многочисленные пожары и есть пострадавшие.

Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.