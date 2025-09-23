Атака рф на Харків 23 вересня: у місті пролунала серія вибухів, є проблеми зі світлом

Пізньої ночі, 23 вересня, російські війська атакували Харків. У різних районах міста пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За словами Терехова, місто атакували ворожі дрони. Він повідомив, що у Харкові пролунало більше ніж 5 вибухів: за попередніми даними, приліт стався у Холодногірському районі.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ворожим ударом опинився Шевченківський район.

Також Терехов повідомив, що у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії.

Крім того, моніторингові Telegram-канали, а також Повітряні сили ЗСУ попереджають про масовану атаку російських дронів і ракет на місто. Жителів просять бути обережними і пройти в укриття.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе