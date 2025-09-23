Атака рф на Харків 23 вересня: у місті пролунала серія вибухів, є проблеми зі світлом

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 4546 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 8420 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 10279 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 13602 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 31981 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22794 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 52870 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40589 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38047 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50779 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
72%
752мм
Популярнi новини
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 26685 перегляди
Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23 вересня, 10:43 • 9050 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13371 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 18037 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови18:48 • 4554 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 31981 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 26745 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 43173 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 45054 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 52870 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 13418 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 77104 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38610 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53784 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105454 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times

Атака рф на Харків 23 вересня: у місті пролунала серія вибухів, є проблеми зі світлом

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Пізньої ночі 23 вересня російські війська здійснили атаку на Харків. У різних районах міста зафіксовано серію вибухів, є проблеми зі світлом.

Атака рф на Харків 23 вересня: у місті пролунала серія вибухів, є проблеми зі світлом

Пізньої ночі, 23 вересня, російські війська атакували Харків. У різних районах міста пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За словами Терехова, місто атакували ворожі дрони. Він повідомив, що у Харкові пролунало більше ніж 5 вибухів: за попередніми даними, приліт стався у Холодногірському районі.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ворожим ударом опинився Шевченківський район.

Також Терехов повідомив, що у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії.

Крім того, моніторингові Telegram-канали, а також Повітряні сили ЗСУ попереджають про масовану атаку російських дронів і ракет на місто. Жителів просять бути обережними і пройти в укриття.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе23.09.25, 22:37 • 1142 перегляди

Євген Устименко

Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків