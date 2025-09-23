Атака рф на Харьков 23 сентября: в городе прогремела серия взрывов, есть проблемы со светом
Киев • УНН
Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.
Поздней ночью, 23 сентября, российские войска атаковали Харьков. В разных районах города прозвучала серия взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По словам Терехова, город атаковали вражеские дроны. Он сообщил, что в Харькове прозвучало более 5 взрывов: по предварительным данным, прилет произошел в Холодногорском районе.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под вражеским ударом оказался Шевченковский район.
Также Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.
Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы, а также Воздушные силы ВСУ предупреждают о массированной атаке российских дронов и ракет на город. Жителей просят быть осторожными и пройти в укрытие.
