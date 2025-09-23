Атака рф на Харьков 23 сентября: в городе прогремела серия взрывов, есть проблемы со светом

$41.380.13
48.730.31
19:19 • 3040 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 6182 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 8594 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 12931 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 30899 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 22486 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 52139 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40411 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37917 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50666 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT
23 сентября, 10:03 • 24821 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
23 сентября, 10:33 • 25576 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму
23 сентября, 10:43 • 8006 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00 • 12592 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин
23 сентября, 12:30 • 17421 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 30876 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
23 сентября, 10:33 • 25718 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 42533 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 44532 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 05:00 • 52124 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Китай
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00 • 12679 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 76853 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56 • 38403 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42 • 53585 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 105245 просмотра
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Атака рф на Харьков 23 сентября: в городе прогремела серия взрывов, есть проблемы со светом

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.

Атака рф на Харьков 23 сентября: в городе прогремела серия взрывов, есть проблемы со светом

Поздней ночью, 23 сентября, российские войска атаковали Харьков. В разных районах города прозвучала серия взрывов, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По словам Терехова, город атаковали вражеские дроны. Он сообщил, что в Харькове прозвучало более 5 взрывов: по предварительным данным, прилет произошел в Холодногорском районе.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под вражеским ударом оказался Шевченковский район.

Также Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.

Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы, а также Воздушные силы ВСУ предупреждают о массированной атаке российских дронов и ракет на город. Жителей просят быть осторожными и пройти в укрытие.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 140 боевых столкновений, враг запустил 1925 дронов-камикадзе23.09.25, 22:37 • 394 просмотра

Евгений Устименко

Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков