23 вересня, 19:19 • 14881 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 28038 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 24500 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 23752 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 47451 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 26291 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 61959 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42236 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39204 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51964 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09
На Харківщині внаслідок ударів дронами сталися численні пожежі, є постраждалі - ДСНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Холодногірському районі Харкова виникло 4 пожежі, пошкоджено магазин, господарчі споруди, будинки та автомобілі. У Чугуївському районі горіли житловий будинок, господарчі споруди, гараж та автомобілі, є постраждалі.

На Харківщині внаслідок ударів дронами сталися численні пожежі, є постраждалі - ДСНС

У Харківській області внаслідок ворожих ударів БпЛА сталися численні пожежі та є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

Зазначається, що у Холодногірському районі Харкова виникло 4 пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі.

Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, постраждала людина.

Чугуївський район

У с. Бугаївка зайнялися житловий будинок, та господарчі споруди.

У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина.

Нагадаємо

Пізньої ночі 23 вересня російські війська здійснили атаку на Харків. У різних районах міста зафіксовано серію вибухів, є проблеми зі світлом.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чугуїв
Харків