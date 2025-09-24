На Харківщині внаслідок ударів дронами сталися численні пожежі, є постраждалі - ДСНС
Київ • УНН
У Холодногірському районі Харкова виникло 4 пожежі, пошкоджено магазин, господарчі споруди, будинки та автомобілі. У Чугуївському районі горіли житловий будинок, господарчі споруди, гараж та автомобілі, є постраждалі.
У Харківській області внаслідок ворожих ударів БпЛА сталися численні пожежі та є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Деталі
Зазначається, що у Холодногірському районі Харкова виникло 4 пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі.
За даними ДСНС, постраждала людина.
Чугуївський район
У с. Бугаївка зайнялися житловий будинок, та господарчі споруди.
У м. Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина.
Нагадаємо
Пізньої ночі 23 вересня російські війська здійснили атаку на Харків. У різних районах міста зафіксовано серію вибухів, є проблеми зі світлом.