В Харьковской области в результате ударов дронами произошли многочисленные пожары, есть пострадавшие - ГСЧС
Киев • УНН
В Холодногорском районе Харькова возникло 4 пожара, повреждены магазин, хозяйственные постройки, дома и автомобили. В Чугуевском районе горели жилой дом, хозяйственные постройки, гараж и автомобили, есть пострадавшие.
В Харьковской области в результате вражеских ударов БпЛА произошли многочисленные пожары и есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
Отмечается, что в Холодногорском районе Харькова возникло 4 пожара. Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили.
По данным ГСЧС, пострадал человек.
Чугуевский район
В с. Бугаевка загорелись жилой дом и хозяйственные постройки.
В г. Чугуев по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Пострадал человек.
Напомним
Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.