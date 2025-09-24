В Харьковской области в результате ударов дронами произошли многочисленные пожары, есть пострадавшие - ГСЧС

$41.380.13
23 сентября, 19:19 • 14891 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 28063 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 24515 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 23763 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 47466 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26294 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 61971 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42239 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39207 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51966 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Популярные новости
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 10585 просмотра
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState23 сентября, 21:12 • 4268 просмотра
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23:53 • 7844 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН01:25 • 5556 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 6440 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 47469 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 36223 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 52370 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 52002 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 61973 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 19812 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 80795 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 41858 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 56788 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 108528 просмотра
Хранитель
МиГ-31
Фокс Ньюс
SpaceX Starship
E-6 Mercury

В Харьковской области в результате ударов дронами произошли многочисленные пожары, есть пострадавшие - ГСЧС

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Холодногорском районе Харькова возникло 4 пожара, повреждены магазин, хозяйственные постройки, дома и автомобили. В Чугуевском районе горели жилой дом, хозяйственные постройки, гараж и автомобили, есть пострадавшие.

В Харьковской области в результате ударов дронами произошли многочисленные пожары, есть пострадавшие - ГСЧС

В Харьковской области в результате вражеских ударов БпЛА произошли многочисленные пожары и есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Детали

Отмечается, что в Холодногорском районе Харькова возникло 4 пожара. Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пострадал человек.

Чугуевский район

В с. Бугаевка загорелись жилой дом и хозяйственные постройки.

В г. Чугуев по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Пострадал человек.

Напомним

Поздней ночью 23 сентября российские войска совершили атаку на Харьков. В разных районах города зафиксирована серия взрывов, есть проблемы со светом.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чухуев
Харьков