Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе: є руйнування, перебої зі світлом та водопостачанням – міський голова

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У ніч проти 24 вересня Харків атакували 18 російських дронів-камікадзе, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Попри масштабну атаку, постраждалих серед цивільного населення немає, а аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання та інших послуг.

Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе: є руйнування, перебої зі світлом та водопостачанням – міський голова

У ніч проти 24 вересня Харків вкотре став мішенню російських безпілотників. Місто атакували 18 дронів-камікадзе, основний удар припав на об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв зі світлом. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу зазнали руйнувань житлові будинки, магазини та кілька автомобілів. Попри масштабну атаку, постраждалих серед цивільного населення немає.

Аварійні бригади "Харківобленерго" та міські комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За словами мера, фахівці роблять усе можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання.

В цілому нам вдалося втримати ситуацію з подачею води у домівки харківʼян, але подекуди, точково, через брак струму, може бути відсутня гаряча вода – над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці "ХТМ" 

– заявив Терехов.

Через пошкодження енергетичного об’єкта виникли труднощі й у роботі громадського транспорту. У Холодногірському та Шевченківському районах частково зупинилися трамваї та тролейбуси, проте на маршрути оперативно вийшли компенсаційні автобуси.

Терехов подякував рятувальникам, енергетикам, комунальникам та медикам за роботу під час атаки та наголосив: попри спроби ворога зламати місто ударами, Харків вистоїть.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за минулу добу внаслідок обстрілів у області постраждали 4 людей. Крім того, у Харківському районі в селищі Прудянка зафіксовано руйнування 10 приватних будинків та господарчих споруд, а в Руській Лозовій – пошкоджено ще одну будівлю господарського призначення.

У Куп’янському районі найбільше дісталося місту Куп’янську, де зазнав ушкоджень багатоквартирний будинок. Також обстріли торкнулися села Осиново, де пошкоджено приватне житло, та Старовірівки, де руйнувань зазнали кілька приватних будинків, господарчі споруди, гараж та електромережі.

В Ізюмському районі у селищі Борова пошкоджено багатоповерхівку, а в селі Яковенкове сталася масштабна пожежа сухої трави.

У Чугуївському районі атаки зруйнували чотири приватні будинки, господарчу споруду та пошкодили електромережі у самому Чугуєві. Крім того, там виведені з ладу три автомобілі. У селі Бугаївка зруйновано ще один житловий будинок.

Попри складну ситуацію, у Лозовій продовжує працювати транзитний евакуаційний пункт. За минулу добу там прийняли 204 людей, ще 67 осіб залишаються на місці.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів росіян в ніч на 24 вересня ударними БпЛА у Харківській області сталися численні пожежі та є постраждалі. 

Пізньої ночі 23 вересня російські війська здійснили атаку на Харків. У різних районах міста зафіксовано серію вибухів, є проблеми зі світлом.

