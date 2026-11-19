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В четверг, 19 ноября, российские оккупанты ударили по жилому дому в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В настоящее время известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди. В результате удара разрушен подъезд. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив - отметил Синегубов.

Позже он уточнил, что в результате удара пострадали 12 человек. Медики оказывают помощь четырем детям.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что три человека пострадали в результате вражеской атаки БПЛА на Чугуев Харьковской области в ночь на 18 ноября.

Также УНН сообщал, что Россия в течение последних суток продолжила атаки на энергетику в Украине, в том числе ночью, ударив по подстанциям в трех областях.