Удар РФ разрушил подъезд жилого дома в Изюме: под завалами могут находиться люди
Киев • УНН
В Изюме российский удар разрушил подъезд жилого дома, два человека пострадали. Под завалами могут находиться люди.
В четверг, 19 ноября, российские оккупанты ударили по жилому дому в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В настоящее время известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди. В результате удара разрушен подъезд. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив
Позже он уточнил, что в результате удара пострадали 12 человек. Медики оказывают помощь четырем детям.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что три человека пострадали в результате вражеской атаки БПЛА на Чугуев Харьковской области в ночь на 18 ноября.
Также УНН сообщал, что Россия в течение последних суток продолжила атаки на энергетику в Украине, в том числе ночью, ударив по подстанциям в трех областях.