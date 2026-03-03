БПЛА рф атаковал Чугуев, пятеро пострадавших, среди них - ребенок
Киев • УНН
3 марта российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате удара БПЛА поврежден частный дом, пять человек, включая 7-летнюю девочку, нуждались в медицинской помощи.
Во вторник, 3 марта, российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области - есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
В результате удара вражеского БПЛА поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек. Пять человек, в том числе 7-летняя девочка, нуждались в помощи врачей.
Дополнительно
В ночь на 3 марта российские оккупанты выпустили 136 дронов по Украине, из которых 127 были сбиты или подавлены Силами обороны.
Напомним
Контрразведка СБУ задержала психолога-фрилансера, которая по заказу российских спецслужб пыталась устроиться в районный ТЦК на Харьковщине.