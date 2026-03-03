$43.230.13
Эксклюзив
13:15 • 10 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 414 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 3932 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 7302 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 14756 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 29192 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 95238 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83040 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 59746 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51005 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Эксклюзивы
БПЛА рф атаковал Чугуев, пятеро пострадавших, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 156 просмотра

3 марта российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате удара БПЛА поврежден частный дом, пять человек, включая 7-летнюю девочку, нуждались в медицинской помощи.

БПЛА рф атаковал Чугуев, пятеро пострадавших, среди них - ребенок
Фото: t.me/synegubov

Во вторник, 3 марта, российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области - есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

В результате удара вражеского БПЛА поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек. Пять человек, в том числе 7-летняя девочка, нуждались в помощи врачей.

Дополнительно

В ночь на 3 марта российские оккупанты выпустили 136 дронов по Украине, из которых 127 были сбиты или подавлены Силами обороны.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала психолога-фрилансера, которая по заказу российских спецслужб пыталась устроиться в районный ТЦК на Харьковщине.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
ТЦК и СП
Олег Синегубов
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Чугуев
Украина