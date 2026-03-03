БПЛА рф атаковал Чугуев, пятеро пострадавших, среди них - ребенок

Фото: t.me/synegubov

Во вторник, 3 марта, российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области - есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

В результате удара вражеского БПЛА поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек. Пять человек, в том числе 7-летняя девочка, нуждались в помощи врачей.

Дополнительно

В ночь на 3 марта российские оккупанты выпустили 136 дронов по Украине, из которых 127 были сбиты или подавлены Силами обороны.

