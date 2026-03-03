127 із 136 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 136 дронів, 127 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 березня (з 18:00 2 березня) ворог атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях