127 із 136 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 42429 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 15:45 • 53178 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 37710 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 37034 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 34364 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 18476 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
2 березня, 13:33 • 18298 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
2 березня, 12:02 • 17365 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
2 березня, 11:19 • 40260 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
США втратили шість військових на війні в Ірані, очікуються жорстокіші удари2 березня, 21:53 • 8204 перегляди
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 16970 перегляди
Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"2 березня, 23:02 • 7170 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну2 березня, 23:37 • 14221 перегляди
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 10814 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 20896 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 16:02 • 42446 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 38390 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 45253 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні

2 березня, 11:19 • 40262 перегляди
2 березня, 11:19 • 40262 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 11799 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 19344 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 23701 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 24048 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 81588 перегляди
Шахед-136
127 із 136 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 184 перегляди

росія вночі випустила 136 дронів по Україні, з яких 127 було збито або придушено. Атака триває, але більшість цілей ліквідовано.

127 із 136 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 136 дронів, 127 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 березня (з 18:00 2 березня) ворог атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала дронами порт та залізницю на Одещині03.03.26, 08:48 • 940 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Крим
Україна