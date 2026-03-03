127 из 136 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия ночью выпустила по Украине 136 дронов, 127 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 марта (с 18:00 2 марта) враг атаковал 136 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
