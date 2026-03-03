$43.100.11
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 39430 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 50643 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 36325 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 35889 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33788 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 18037 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18114 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17227 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39441 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
РФ атаковала дронами порт и железную дорогу в Одесской области

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Зафиксированы повреждения складов, контейнеров, административных зданий и железнодорожной инфраструктуры, без пострадавших.

РФ атаковала дронами порт и железную дорогу в Одесской области

В результате ночной атаки РФ дронами на Одесскую область повреждена портовая и транспортная инфраструктура, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Министерстве развития общин и территорий в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры", - сообщил глава ОВА Кипер.

"В ночь на 3 марта враг совершил несколько атак по портовой инфраструктуре Одесской области, вероятно с применением беспилотников", - подтвердили в Минразвития.

По данным Кипера, "поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбито остекление в административных зданиях".

В Минразвития уточнили, что "в результате обстрелов зафиксированы повреждения отдельных объектов и сооружений на территории порта, а также зданий и инфраструктуры предприятий, работающих в портовой зоне". "Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний-партнеров. Также зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах порта", - сообщили в министерстве.

И отметили, что "на отдельных участках возникли возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами предприятий".

"К счастью, обошлось без пострадавших", - указал Кипер.

россия хочет, чтобы в городах Украины были проблемы с водоснабжением - Зеленский02.03.26, 14:46 • 3308 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
