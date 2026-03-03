РФ атаковала дронами порт и железную дорогу в Одесской области
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Зафиксированы повреждения складов, контейнеров, административных зданий и железнодорожной инфраструктуры, без пострадавших.
В результате ночной атаки РФ дронами на Одесскую область повреждена портовая и транспортная инфраструктура, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в Министерстве развития общин и территорий в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
"Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры", - сообщил глава ОВА Кипер.
"В ночь на 3 марта враг совершил несколько атак по портовой инфраструктуре Одесской области, вероятно с применением беспилотников", - подтвердили в Минразвития.
По данным Кипера, "поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбито остекление в административных зданиях".
В Минразвития уточнили, что "в результате обстрелов зафиксированы повреждения отдельных объектов и сооружений на территории порта, а также зданий и инфраструктуры предприятий, работающих в портовой зоне". "Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний-партнеров. Также зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах порта", - сообщили в министерстве.
И отметили, что "на отдельных участках возникли возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами предприятий".
"К счастью, обошлось без пострадавших", - указал Кипер.
