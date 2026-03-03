$43.100.11
рф атакувала дронами порт та залізницю на Одещині

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкти портової та транспортної інфраструктури. Зафіксовано пошкодження складів, контейнерів, адміністративних будівель та залізничної інфраструктури, без постраждалих.

рф атакувала дронами порт та залізницю на Одещині

Внаслідок нічної атаки рф дронами на Одеську область пошкоджено портову та транспортну інфраструктуру, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у Міністерстві розвитку громад та територій у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури", - повідомив голова ОВА Кіпер.

"У ніч на 3 березня ворог здійснив кілька атак по портовій інфраструктурі Одещини, ймовірно із застосуванням безпілотників", - підтвердили у Мінрозвитку.

За даними Кіпера, "пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях".

У Мінрозвитку уточнили, що "внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження окремих об’єктів і споруд на території порту, а також будівель та інфраструктури підприємств, що працюють у портовій зоні". "Вибуховою хвилею пошкоджено офісні приміщення компаній-партнерів. Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах порту", - повідомили у міністерстві.

І зазначили, що "на окремих ділянках виникли займання, які були оперативно ліквідовані силами підприємств".

"На щастя, минулося без постраждалих", - вказав Кіпер.

росія хоче, щоб у містах України були проблеми з водопостачанням - Зеленський02.03.26, 14:46 • 3322 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
