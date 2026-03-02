росія хоче, щоб у містах України були проблеми з водопостачанням - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що рф готує нові удари по інфраструктурі України, зокрема по системам водопостачання. Він наголосив, що громади мають зосередитися на цьому виклику, а влада – забезпечити більше ракет для ППО.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує нові удари по інфраструктурі України, зокрема по системам водопостачання, передає УНН.
Деталі
Так, росія готує нову хвилю (ударів - ред.). Буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою
Він наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом, а влада зі свого боку повинна забезпечити більше ракет для ППО.
Нагадаємо
