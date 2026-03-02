$43.100.11
Ексклюзив
12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 10252 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
росія хоче, щоб у містах України були проблеми з водопостачанням - Зеленський

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Президент Зеленський заявив, що рф готує нові удари по інфраструктурі України, зокрема по системам водопостачання. Він наголосив, що громади мають зосередитися на цьому виклику, а влада – забезпечити більше ракет для ППО.

росія хоче, щоб у містах України були проблеми з водопостачанням - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує нові удари по інфраструктурі України, зокрема по системам водопостачання, передає УНН.

Деталі

Так, росія готує нову хвилю (ударів - ред.). Буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом, а влада зі свого боку повинна забезпечити більше ракет для ППО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку росією нових атак на українську інфраструктуру. Він наголосив на необхідності реагувати на загрози та збивати російські цілі.

Павло Башинський

