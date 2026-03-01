рф готує нові атаки на інфраструктуру України - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку росією нових атак на українську інфраструктуру. Він наголосив на необхідності реагувати на загрози та збивати російські цілі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують нові атаки по інфраструктурі України, розвідка дає відповідну інформацію, передає УНН.
Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою
Президент наголосив, що на кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого.