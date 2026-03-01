$43.210.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф готує нові атаки на інфраструктуру України - Зеленський

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку росією нових атак на українську інфраструктуру. Він наголосив на необхідності реагувати на загрози та збивати російські цілі.

рф готує нові атаки на інфраструктуру України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують нові атаки по інфраструктурі України, розвідка дає відповідну інформацію, передає УНН.

Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою 

- заявив Зеленський.

Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський01.03.26, 20:27 • 2800 переглядiв

Президент наголосив, що на кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
