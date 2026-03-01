рф готує нові атаки на інфраструктуру України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують нові атаки по інфраструктурі України, розвідка дає відповідну інформацію, передає УНН.

Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою