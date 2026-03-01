РФ готовит новые атаки на инфраструктуру Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией новых атак на украинскую инфраструктуру. Он подчеркнул необходимость реагировать на угрозы и сбивать российские цели.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят новые атаки по инфраструктуре Украины, разведка дает соответствующую информацию, передает УНН.
Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский01.03.26, 20:27 • 3132 просмотра
Президент подчеркнул, что на каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного.