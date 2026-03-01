$43.210.00
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 7574 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 18890 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 35962 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 55123 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63435 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 73831 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75322 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72415 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53305 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
РФ готовит новые атаки на инфраструктуру Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией новых атак на украинскую инфраструктуру. Он подчеркнул необходимость реагировать на угрозы и сбивать российские цели.

РФ готовит новые атаки на инфраструктуру Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят новые атаки по инфраструктуре Украины, разведка дает соответствующую информацию, передает УНН.

Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой 

- заявил Зеленский.

Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский

Президент подчеркнул, что на каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
