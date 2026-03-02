россия хочет, чтобы в городах Украины были проблемы с водоснабжением - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины, в частности по системам водоснабжения, передает УНН.

Детали

Да, Россия готовит новую волну (ударов - ред.). Будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что общины должны сосредоточиться на этом вызове, а власти со своей стороны должны обеспечить больше ракет для ПВО.

Напомним

