БПЛА рф атакував Чугуїв, п'ятеро постраждалих, серед них - дитина
Київ • УНН
3 березня російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок, п'ятеро людей, включаючи 7-річну дівчинку, потребували медичної допомоги.
Деталі
Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено приватний будинок і кілька господарчих споруд. Пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка, потребували допомоги лікарів.
Додатково
У ніч на 3 березня російські окупанти випустили 136 дронів по Україні, з яких 127 було збито або придушено Силами оборони.
