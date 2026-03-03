БПЛА рф атакував Чугуїв, п'ятеро постраждалих, серед них - дитина

Фото: t.me/synegubov

У вівторок, 3 березня, російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області - є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено приватний будинок і кілька господарчих споруд. Пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка, потребували допомоги лікарів.

Додатково

У ніч на 3 березня російські окупанти випустили 136 дронів по Україні, з яких 127 було збито або придушено Силами оборони.

Нагадаємо

