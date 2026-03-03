БПЛА рф атакував Чугуїв, п'ятеро постраждалих, серед них - дитина

$43.230.13
50.600.26
ukenru
13:07 • 326 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби" для російської нафти Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 3838 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 7212 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 14713 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29151 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95184 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83011 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59729 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 50996 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 42829 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
74%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 27814 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 28923 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 31215 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 10506 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 14629 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 0 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 31228 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 44906 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95189 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 61517 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Блогери
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 2736 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 26148 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 33226 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 36802 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 36063 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

БПЛА рф атакував Чугуїв, п'ятеро постраждалих, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 104 перегляди

3 березня російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок, п'ятеро людей, включаючи 7-річну дівчинку, потребували медичної допомоги.

БПЛА рф атакував Чугуїв, п'ятеро постраждалих, серед них - дитина
Фото: t.me/synegubov

У вівторок, 3 березня, російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області - є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено приватний будинок і кілька господарчих споруд. Пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка, потребували допомоги лікарів.

Додатково

У ніч на 3 березня російські окупанти випустили 136 дронів по Україні, з яких 127 було збито або придушено Силами оборони.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала психологиню-фрилансерку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
ТЦК та СП
Олег Синєгубов
Харківська область
Служба безпеки України
Чугуїв
Україна