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Массированная атака рф на Харьков и Чугуев: трое погибших и более 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В результате ночных ударов по Харьковской области погибли три человека, среди которых беременная женщина. Более 20 человек получили ранения, зафиксированы значительные разрушения.

Массированная атака рф на Харьков и Чугуев: трое погибших и более 20 пострадавших

В Харьковской области в результате массированной атаки войск рф на Чугуев и Харьков три человека погибли, среди них - беременная женщина, более 20 пострадали, среди них - дети, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В ночь на 9 июня, как указано, российская армия в очередной раз атаковала Харьковскую область.

По данным следствия, по Чугуеву вооруженные силы рф нанесли ракетный удар. Тип ракет в настоящее время устанавливается. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, гаражи, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Погибли двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Еще шесть человек пострадали", - сообщили в прокуратуре.

Также враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

По меньшей мере восемь попаданий зафиксировано в Шевченковском районе города. Повреждены многоквартирные жилые дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисные помещения, кафе, храм, десятки автомобилей.

"Пострадали 16 человек. Среди них - мальчик в возрасте чуть больше одного года, а также девочки 11 и 16 лет. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Среди пострадавших также беременная женщина", - указали в прокуратуре.

В Холодногорском районе беспилотники, как указано, попали по территории предприятия и ремонтного цеха. Повреждены производственные здания, оборудование и транспортные средства. Обошлось без пострадавших.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 30 населенных пунктов Харьковской области, в области в результате обстрелов три человека погибли; пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Юлия Шрамко

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