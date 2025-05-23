росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, є поранені в Чугуєві та Старому Салтові
Київ • УНН
23 травня росіяни вдарили по Чугуєву, вбивши 33-річну жінку та поранивши двох людей. Також, окупанти атакували дроном Старий Салтів, поранивши двох чоловіків.
У Харківській області внаслідок російських обстрілів загинула жінка, є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
У п’ятницю, 23 травня, росіяни вдарили по місту Чугуїв. Тоді загинула 33-річна мирна мешканка, поранений цивільний чоловік та жінка. Також були пошкоджені приватні будинки, складські приміщення з подальшим загоранням даху та СТО.
Крім того, окупанти атакували дроном Старий Салтів. Тоді були поранені двоє чоловіків 1977 та 1980 років народження.
Нагадаємо
У п’ятницю, 23 травня, начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак попередив про загрозу атаки російських БПЛА "шахед".
Також УНН повідомляв, що у Києві пролунали вибухи – уламки ворожих дронів впали у Голосіївському районі столиці.