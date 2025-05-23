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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
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росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, є поранені в Чугуєві та Старому Салтові

Київ • УНН

 • 782 перегляди

23 травня росіяни вдарили по Чугуєву, вбивши 33-річну жінку та поранивши двох людей. Також, окупанти атакували дроном Старий Салтів, поранивши двох чоловіків.

росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, є поранені в Чугуєві та Старому Салтові

У Харківській області внаслідок російських обстрілів загинула жінка, є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

У п’ятницю, 23 травня, росіяни вдарили по місту Чугуїв. Тоді загинула 33-річна мирна мешканка, поранений цивільний чоловік та жінка. Також були пошкоджені приватні будинки, складські приміщення з подальшим загоранням даху та СТО.

Крім того, окупанти атакували дроном Старий Салтів. Тоді були поранені двоє чоловіків 1977 та 1980 років народження.

Нагадаємо

У п’ятницю, 23 травня, начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак попередив про загрозу атаки російських БПЛА "шахед".

Також УНН повідомляв, що у Києві пролунали вибухи – уламки ворожих дронів впали у Голосіївському районі столиці.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Лисак Сергій Петрович
Національна поліція України
Дніпропетровська область
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