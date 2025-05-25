Обломки дрона упали на жилой дом в Голосеевском районе Киева

В воскресенье, 25 мая, в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БПЛА на жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в Telegram.

В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку. Информация о пострадавших устанавливается - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что ночь на 25 мая в столице Украины будет непростой. Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации.

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