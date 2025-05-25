россия запустила по Украине крылатые ракеты с бомбардировщиков - ВМС ВСУ
Киев • УНН
25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160. Также ночью армия РФ атаковала Харьков дронами, в Голосеевском районе Киева упали обломки БпЛА на жилой дом.
В воскресенье, 25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Внимание! Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков
В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
Ночью 25 мая российская армия атаковала Харьков дронами. Городские власти сообщили о серии взрывов в городе и пожаре на месте одного из попаданий.
В воскресенье, 25 мая в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БПЛА на жилой дом. На месте частичное разрушение здания и пожар.
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