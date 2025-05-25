россия запустила по Украине крылатые ракеты с бомбардировщиков - ВМС ВСУ

В воскресенье, 25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Внимание! Зафиксированы пуски ракет со стратегических бомбардировщиков - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

Ночью 25 мая российская армия атаковала Харьков дронами. Городские власти сообщили о серии взрывов в городе и пожаре на месте одного из попаданий.

В воскресенье, 25 мая в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БПЛА на жилой дом. На месте частичное разрушение здания и пожар.

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