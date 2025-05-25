Ворог тричі вдарив БпЛА по Харкову: є прильот, виникла пожежа
Київ • УНН
Вночі 25 травня російська армія атакувала Харків дронами. Міська влада повідомила про серію вибухів у місті та пожежу на місці одного з влучань.
У ніч проти 25 травня російська армія атакувала місто Харків безпілотниками. Міська влада повідомила про серію ударів по місту і пожежу на місці одного з прильотів. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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У неділю, 25 травня о 01:37 Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про вибух у Харкові.
О 01:43 він повідомив про другий вибух у місті.
Третій удар ворожим БПЛА по місту
"Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів", - додав він.
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