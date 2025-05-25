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Враг трижды ударил БПЛА по Харькову: есть прилет, возник пожар

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Ночью 25 мая российская армия атаковала Харьков дронами. Городские власти сообщили о серии взрывов в городе и пожаре на месте одного из попаданий.

Враг трижды ударил БПЛА по Харькову: есть прилет, возник пожар

В ночь на 25 мая российская армия атаковала город Харьков беспилотниками. Городские власти сообщили о серии ударов по городу и пожаре на месте одного из прилетов. Об этом информирует Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 25 мая в 01:37 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрыве в Харькове.

В 01:43 он сообщил о втором взрыве в городе.

Третий удар вражеским БПЛА по городу

- написал Терехов в 01:44.

"Есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", - добавил он.

Начнутся бои за Сумы и Харьков: Жорин указал на главные опасности "буферной зоны" путина23.05.25, 17:13 • 18395 просмотров

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