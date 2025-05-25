В Харькове зафиксированы прилеты в трех районах города
Киев • УНН
Враг нанес удары по Основянскому, Новобаварскому и Шевченковскому районам Харькова. В Основянском районе пострадало гражданское предприятие, на местах работают экстренные службы.
По предварительной информации, которую предоставил в своем Телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, прилеты зафиксированы в трех районах города, передает УНН.
Детали
Ранее мэр сообщил о взрывах.
Предварительно зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. В Основянском районе пострадало гражданское предприятие
По словам Терехова, на местах попаданий работают экстренные службы.
Сейчас угроза для города сохраняется — в Харьковской области находится большое количество вражеских БПЛА.
Добавим
Воздушная опасность сохраняется по всей Украине. По данным Воздушных Сил враг кроме БПЛА применяет также крылатые ракеты.