В Харькове в результате атаки ранен ребенок, возросло количество пострадавших

В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки. Среди раненых ребенок. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В воскресенье, 25 мая в 02:30 Игорь Терехов обновил данные о последствиях атаки по городу.

В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание