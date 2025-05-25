В Харькове в результате атаки ранен ребенок, возросло количество пострадавших
Киев • УНН
Ночью 25 мая враг нанес удары по трем районам Харькова, в результате чего возросло количество пострадавших в Шевченковском районе до трех, среди них один ребенок.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки. Среди раненых ребенок. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 25 мая в 02:30 Игорь Терехов обновил данные о последствиях атаки по городу.
В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание
По его словам, обошлось без пострадавших и без возгорания.
В 02:46 чиновник написал о повреждении остекления в нескольких многоквартирных домах.
Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь
В 03:00 Игорь Терехов проинформировал, что количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до трех человек.
Напомним
В ночь на 25 мая враг нанес удары по Основянскому, Новобаварскому и Шевченковскому районам Харькова. В Основянском районе пострадало гражданское предприятие, на местах работают экстренные службы.
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