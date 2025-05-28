Зеленский убежден, что путин раздражает Трампа больше, чем он

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на его сложные отношения с Дональдом Трампом, он считает, что Белый дом все еще больше раздражает российского диктатора владимира путина, чем он. Глава государства подчеркнул, что в отличие от путина, который постоянно врет, он говорит правду, даже если эта правда не слишком приятна, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Я могу говорить неприятные вещи, но я говорю правду. И я говорю то, что думаю. И он [путин] может иногда говорить очень приятные вещи, но это ложь. И я думаю, что для умных людей те, кто лжет, вызывают больше беспокойства - сказал украинский Президент группе журналистов в Киеве во вторник.

Зеленский также добавил, что несмотря на неудобные моменты, партнеры должны остаться партнерами. Вместо этого диалог с путиным невозможен.

"В партнерстве вы можете чувствовать себя очень неудобно, но будьте партнерами. Я думаю, что проблема с путиным заключается в том, что если вы думаете, что ведете диалог, вы на самом деле одиноки", – добавил Зеленский.

Зеленский также выразил мнение, что президент Трамп и его администрация, которые стремятся к быстрому прекращению боевых действий, теперь поняли, что путин не хочет завершить свое полномасштабное вторжение в Украину так, как это видит Белый дом.

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В свою очередь, хотя Трамп не перестает критиковать Зеленского, он во вторник предупредил путина, что тот "играется с огнем", поскольку кремль продолжает бомбардировать Украину рекордным количеством беспилотников.

"владимир путин не осознает, что если бы не я, с россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ. Он играется с огнем!" — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Дополнение

Зеленский сообщил, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операций Сил обороны.