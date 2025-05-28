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Зеленский сообщил, что Украина рассмотрит российский меморандум, когда его передадут

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит предложения россии по прекращению огня и условиям встречи лидеров. Украина готова к переговорам в любом формате.

Зеленский сообщил, что Украина рассмотрит российский меморандум, когда его передадут

россия передаст Украине меморандум о том, каким она видит прекращение огня и при каких условиях должна состояться встреча лидеров. Украина рассмотрит эти предложения, сообщил Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.

Детали

россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом". Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим

- пояснил Зеленский.

Он также напомнил, что Украина готова к переговорам в любом формате и почти в любой точке цивилизованного мира.

Мы поддержали безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в том или ином формате, опять же подчеркиваем – в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с россией при прямых переговорах или при посредничестве Америки, Европы и т.д.

- отметил Президент.

Дополнение

Зеленский заявил, что, несмотря на его сложные отношения с Дональдом Трампом, он считает, что Белый дом все еще больше раздражает российский диктатор владимир путин, чем он. Глава государства подчеркнул, что в отличие от путина, который постоянно врет, он говорит правду, даже если эта правда не слишком приятна.

Также Зеленский сообщил, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операций Сил обороны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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